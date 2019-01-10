Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çelebi 64,25 65,90 -2,50
TAV Havalimanları 23,82 24,36 -2,22
Tat Gıda 3,93 4,00 -1,75
Garanti Bankası 7,86 7,99 -1,63
Tekfen Holding 21,36 21,70 -1,57
Sabancı Holding 7,20 7,31 -1,50
Çemtaş 5,71 5,79 -1,38
Şişe Cam 5,26 5,33 -1,31
GSD Holding 0,77 0,78 -1,28
Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27
Akbank 5,63 5,70 -1,23
Ereğli Demir Çelik 7,57 7,65 -1,05
Bera Holding 1,92 1,94 -1,03
Albaraka Türk 1,22 1,23 -0,81
Vakıflar Bankası 3,69 3,72 -0,81
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,25 -0,80
Mavi Giyim 30,28 30,52 -0,79
Gözde Girişim 2,54 2,56 -0,78
Karsan Otomotiv 1,33 1,34 -0,75
Turkcell 12,63 12,72 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Garanti Bankası, Tat Gıda, Çelebi, Borsa İstanbul, Ekonomi
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