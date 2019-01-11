Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İttifak Holding 3,03 3,09 -1,94
Ford Otosan 55,25 56,15 -1,60
Kardemir (D) 2,24 2,27 -1,32
Çemaş Döküm 0,78 0,79 -1,27
MLP Sağlık 9,76 9,88 -1,21
Parsan 8,24 8,33 -1,08
Türk Traktör 33,42 33,74 -0,95
Global Yat. Holding 3,14 3,17 -0,95
Tekfen Holding 21,30 21,50 -0,93
Çelebi 64,50 65,10 -0,92
İskenderun Demir Çelik 6,11 6,15 -0,65
ICBC Turkey Bank 5,01 5,04 -0,60
Aselsan 23,44 23,58 -0,59
Şok Marketler 11,03 11,09 -0,54
Bera Holding 1,85 1,86 -0,54
TAV Havalimanları 23,76 23,88 -0,50
Anadolu Cam 2,60 2,61 -0,38
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,68 2,69 -0,37
Ülker Bisküvi 15,18 15,23 -0,33
Gersan Elektrik 3,19 3,20 -0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 01:29 Kaynak: AA

İttifak Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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