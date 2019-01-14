Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
50 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,75
|0,79
|-5,06
|Tüpraş
|118,30
|122,60
|-3,51
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,27
|1,31
|-3,05
|Bera Holding
|1,77
|1,82
|-2,75
|Kardemir (D)
|2,16
|2,21
|-2,26
|Göltaş Çimento
|10,95
|11,20
|-2,23
|Hürriyet Gzt.
|0,91
|0,93
|-2,15
|Akbank
|5,77
|5,89
|-2,04
|Şok Marketler
|10,80
|11,00
|-1,82
|Migros Ticaret
|14,06
|14,31
|-1,75
|Gentaş
|1,76
|1,79
|-1,68
|Park Elek.Madencilik
|2,37
|2,41
|-1,66
|Türk Telekom
|3,67
|3,73
|-1,61
|Gersan Elektrik
|3,13
|3,18
|-1,57
|Koç Holding
|14,75
|14,98
|-1,54
|İskenderun Demir Çelik
|6,00
|6,09
|-1,48
|Halkbank
|6,77
|6,87
|-1,46
|Çemtaş
|5,57
|5,65
|-1,42
|T.S.K.B.
|0,72
|0,73
|-1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 01:24 Kaynak: AA
Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı Söylenen Itır Esen'in Eski Videoları Yorum Yağmuruna Tutuldu
Uyuşturucu Tacirleri Hazırlıksız Yakalandı, 5'i Tutuklandı
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Trump'ın Sözleri Suriye'den Çekilme Kararımızı Değiştirmez