Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemaş Döküm 0,75 0,79 -5,06 Tüpraş 118,30 122,60 -3,51 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,27 1,31 -3,05 Bera Holding 1,77 1,82 -2,75 Kardemir (D) 2,16 2,21 -2,26 Göltaş Çimento 10,95 11,20 -2,23 Hürriyet Gzt. 0,91 0,93 -2,15 Akbank 5,77 5,89 -2,04 Şok Marketler 10,80 11,00 -1,82 Migros Ticaret 14,06 14,31 -1,75 Gentaş 1,76 1,79 -1,68 Park Elek.Madencilik 2,37 2,41 -1,66 Türk Telekom 3,67 3,73 -1,61 Gersan Elektrik 3,13 3,18 -1,57 Koç Holding 14,75 14,98 -1,54 İskenderun Demir Çelik 6,00 6,09 -1,48 Halkbank 6,77 6,87 -1,46 Çemtaş 5,57 5,65 -1,42 T.S.K.B. 0,72 0,73 -1,37

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)