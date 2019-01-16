Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Çemaş Döküm
|0,77
|0,80
|-3,75
|Turkcell
|13,09
|13,37
|-2,09
|Odaş Elektrik
|1,92
|1,96
|-2,04
|Ereğli Demir Çelik
|7,36
|7,50
|-1,87
|Çelebi
|61,30
|62,45
|-1,84
|Türk Hava Yolları
|14,34
|14,59
|-1,71
|TAV Havalimanları
|25,26
|25,68
|-1,64
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,26
|1,28
|-1,56
|Tat Gıda
|4,11
|4,17
|-1,44
|Kardemir (D)
|2,17
|2,20
|-1,36
|Coca Cola İçecek
|31,36
|31,78
|-1,32
|Şişe Cam
|5,56
|5,63
|-1,24
|Koza Madencilik
|7,73
|7,82
|-1,15
|Koza Altın
|56,45
|57,10
|-1,14
|Anadolu Cam
|2,62
|2,65
|-1,13
|Bera Holding
|1,77
|1,79
|-1,12
|Mavi Giyim
|30,38
|30,72
|-1,11
|İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|Trakya Cam
|3,11
|3,14
|-0,96
|Çemtaş
|5,57
|5,62
|-0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:31 Kaynak: AA
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