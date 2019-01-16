Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemaş Döküm 0,77 0,80 -3,75
Turkcell 13,09 13,37 -2,09
Odaş Elektrik 1,92 1,96 -2,04
Ereğli Demir Çelik 7,36 7,50 -1,87
Çelebi 61,30 62,45 -1,84
Türk Hava Yolları 14,34 14,59 -1,71
TAV Havalimanları 25,26 25,68 -1,64
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,26 1,28 -1,56
Tat Gıda 4,11 4,17 -1,44
Kardemir (D) 2,17 2,20 -1,36
Coca Cola İçecek 31,36 31,78 -1,32
Şişe Cam 5,56 5,63 -1,24
Koza Madencilik 7,73 7,82 -1,15
Koza Altın 56,45 57,10 -1,14
Anadolu Cam 2,62 2,65 -1,13
Bera Holding 1,77 1,79 -1,12
Mavi Giyim 30,38 30,72 -1,11
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
Trakya Cam 3,11 3,14 -0,96
Çemtaş 5,57 5,62 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:31 Kaynak: AA

Demir Çelik, Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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