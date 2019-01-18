Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|10,06
|10,30
|-2,33
|TAV Havalimanları
|24,82
|25,36
|-2,13
|Sabancı Holding
|8,29
|8,46
|-2,01
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,96
|3,02
|-1,99
|Soda Sanayii
|7,28
|7,40
|-1,62
|Şok Marketler
|10,43
|10,56
|-1,23
| Beşiktaş Futbol Yat.
|1,64
|1,66
|-1,20
|Yataş
|4,58
|4,63
|-1,08
| İndeks Bilgisayar
|6,44
|6,51
|-1,08
|Odaş Elektrik
|1,86
|1,88
|-1,06
| Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,98
|-1,02
|İttifak Holding
|3,05
|3,08
|-0,97
| Fenerbahçe Futbol
|7,23
|7,30
|-0,96
|Garanti Bankası
|9,18
|9,25
|-0,76
| Karsan Otomotiv
|1,55
|1,56
|-0,64
|Otokar
|99,50
|100,10
|-0,60
|Global Yat. Holding
|3,38
|3,40
|-0,59
|Deva Holding
|3,40
|3,42
|-0,58
| Bim Mağazalar
|91,35
|91,80
|-0,49
|Bera Holding
|2,13
|2,14
|-0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA
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