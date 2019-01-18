Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 10,06 10,30 -2,33
TAV Havalimanları 24,82 25,36 -2,13
Sabancı Holding 8,29 8,46 -2,01
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,96 3,02 -1,99
Soda Sanayii 7,28 7,40 -1,62
Şok Marketler 10,43 10,56 -1,23
Beşiktaş Futbol Yat. 1,64 1,66 -1,20
Yataş 4,58 4,63 -1,08
İndeks Bilgisayar 6,44 6,51 -1,08
Odaş Elektrik 1,86 1,88 -1,06
Hürriyet Gzt. 0,97 0,98 -1,02
İttifak Holding 3,05 3,08 -0,97
Fenerbahçe Futbol 7,23 7,30 -0,96
Garanti Bankası 9,18 9,25 -0,76
Karsan Otomotiv 1,55 1,56 -0,64
Otokar 99,50 100,10 -0,60
Global Yat. Holding 3,38 3,40 -0,59
Deva Holding 3,40 3,42 -0,58
Bim Mağazalar 91,35 91,80 -0,49
Bera Holding 2,13 2,14 -0,47
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:33 Kaynak: AA

Sabancı Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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