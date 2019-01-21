Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karsan Otomotiv 1,49 1,53 -2,61 İhlas Gayrimenkul 0,97 0,99 -2,02 Bera Holding 2,20 2,24 -1,79 Sabancı Holding 8,31 8,45 -1,66 Bim Mağazalar 91,95 93,40 -1,55 Koç Holding 15,99 16,22 -1,42 Akbank 6,47 6,55 -1,22 Ford Otosan 56,50 57,15 -1,14 Yapı ve Kredi Bank. 1,78 1,80 -1,11 Kerevitaş Gıda 1,80 1,82 -1,10 Anel Elektrik 1,81 1,83 -1,09 Hürriyet Gzt. 0,97 0,98 -1,02 Garanti Bankası 9,06 9,15 -0,98 İş GMYO 1,01 1,02 -0,98 Doğan Holding 1,02 1,03 -0,97 Tat Gıda 4,21 4,25 -0,94 Tüpraş 129,00 130,00 -0,77 Şişe Cam 5,71 5,75 -0,70 Soda Sanayii 7,20 7,25 -0,69 Otokar 101,40 102,10 -0,69

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)