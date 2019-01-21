Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,49
|1,53
|-2,61
|İhlas Gayrimenkul
|0,97
|0,99
|-2,02
|Bera Holding
|2,20
|2,24
|-1,79
|Sabancı Holding
|8,31
|8,45
|-1,66
|Bim Mağazalar
|91,95
|93,40
|-1,55
|Koç Holding
|15,99
|16,22
|-1,42
|Akbank
|6,47
|6,55
|-1,22
|Ford Otosan
|56,50
|57,15
|-1,14
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,78
|1,80
|-1,11
|Kerevitaş Gıda
|1,80
|1,82
|-1,10
|Anel Elektrik
|1,81
|1,83
|-1,09
|Hürriyet Gzt.
|0,97
|0,98
|-1,02
|Garanti Bankası
|9,06
|9,15
|-0,98
|İş GMYO
|1,01
|1,02
|-0,98
|Doğan Holding
|1,02
|1,03
|-0,97
|Tat Gıda
|4,21
|4,25
|-0,94
|Tüpraş
|129,00
|130,00
|-0,77
|Şişe Cam
|5,71
|5,75
|-0,70
|Soda Sanayii
|7,20
|7,25
|-0,69
|Otokar
|101,40
|102,10
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:23 Kaynak: AA
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