Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,85 1,96 -5,61
Bera Holding 2,09 2,19 -4,57
Şişe Cam 5,54 5,70 -2,81
Akbank 6,45 6,61 -2,42
Tekfen Holding 23,48 23,90 -1,76
Petkim 5,53 5,62 -1,60
Ereğli Demir Çelik 8,32 8,45 -1,54
Galatasaray Sportif 1,34 1,36 -1,47
İskenderun Demir Çelik 6,48 6,57 -1,37
Karsan Otomotiv 1,46 1,48 -1,35
Çelebi 58,75 59,55 -1,34
Koza Altın 55,75 56,40 -1,15
Garanti Bankası 8,96 9,06 -1,10
Hürriyet Gzt. 0,96 0,97 -1,03
İhlas Gayrimenkul 0,99 1,00 -1,00
İş GMYO 1,01 1,02 -0,98
Göltaş Çimento 11,58 11,69 -0,94
MLP Sağlık 10,96 11,05 -0,81
Sasa Polyester 8,59 8,66 -0,81
Hektaş 9,82 9,89 -0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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