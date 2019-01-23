Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,96
|-5,61
|Bera Holding
|2,09
|2,19
|-4,57
|Şişe Cam
|5,54
|5,70
|-2,81
|Akbank
|6,45
|6,61
|-2,42
| Tekfen Holding
|23,48
|23,90
|-1,76
|Petkim
|5,53
|5,62
|-1,60
|Ereğli Demir Çelik
|8,32
|8,45
|-1,54
| Galatasaray Sportif
|1,34
|1,36
|-1,47
| İskenderun Demir Çelik
|6,48
|6,57
|-1,37
| Karsan Otomotiv
|1,46
|1,48
|-1,35
|Çelebi
|58,75
|59,55
|-1,34
| Koza Altın
|55,75
|56,40
|-1,15
|Garanti Bankası
|8,96
|9,06
|-1,10
| Hürriyet Gzt.
|0,96
|0,97
|-1,03
| İhlas Gayrimenkul
|0,99
|1,00
|-1,00
|İş GMYO
|1,01
|1,02
|-0,98
|Göltaş Çimento
|11,58
|11,69
|-0,94
|MLP Sağlık
|10,96
|11,05
|-0,81
| Sasa Polyester
|8,59
|8,66
|-0,81
|Hektaş
|9,82
|9,89
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:25 Kaynak: AA
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