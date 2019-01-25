Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Polisan Holding
|6,18
|7,72
|-19,95
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,92
|-3,65
|İhlas Holding
|0,31
|0,32
|-3,13
|Halkbank
|7,88
|8,09
|-2,60
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,67
|1,71
|-2,34
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,94
|1,98
|-2,02
|Emlak Konut GMYO
|1,55
|1,58
|-1,90
|Doğan Holding
|1,05
|1,07
|-1,87
|Arçelik
|17,87
|18,20
|-1,81
|Fenerbahçe Futbol
|7,33
|7,46
|-1,74
|Otokar
|104,30
|106,00
|-1,60
|Tüpraş
|135,80
|138,00
|-1,59
|Gentaş
|1,88
|1,91
|-1,57
|İş Bankası (C)
|5,37
|5,45
|-1,47
|Türk Traktör
|37,20
|37,70
|-1,33
|Çemaş Döküm
|0,80
|0,81
|-1,23
|T.S.K.B.
|0,83
|0,84
|-1,19
|Anadolu Efes
|20,96
|21,20
|-1,13
|Afyon Çimento
|4,85
|4,90
|-1,02
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,90
|4,95
|-1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:30 Kaynak: AA
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