Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Polisan Holding 6,18 7,72 -19,95 Odaş Elektrik 1,85 1,92 -3,65 İhlas Holding 0,31 0,32 -3,13 Halkbank 7,88 8,09 -2,60 Beşiktaş Futbol Yat. 1,67 1,71 -2,34 Yapı ve Kredi Bank. 1,94 1,98 -2,02 Emlak Konut GMYO 1,55 1,58 -1,90 Doğan Holding 1,05 1,07 -1,87 Arçelik 17,87 18,20 -1,81 Fenerbahçe Futbol 7,33 7,46 -1,74 Otokar 104,30 106,00 -1,60 Tüpraş 135,80 138,00 -1,59 Gentaş 1,88 1,91 -1,57 İş Bankası (C) 5,37 5,45 -1,47 Türk Traktör 37,20 37,70 -1,33 Çemaş Döküm 0,80 0,81 -1,23 T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19 Anadolu Efes 20,96 21,20 -1,13 Afyon Çimento 4,85 4,90 -1,02 Tümosan Motor ve Traktör 4,90 4,95 -1,01

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)