Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Polisan Holding 6,82 7,10 -3,94
Kordsa Teknik Tekstil 8,81 9,02 -2,33
Net Holding 1,83 1,87 -2,14
Tüpraş 134,20 137,00 -2,04
Koza Madencilik 7,34 7,47 -1,74
Şok Marketler 10,71 10,89 -1,65
Ülker Bisküvi 17,87 18,14 -1,49
Türk Traktör 36,84 37,28 -1,18
Global Yat. Holding 3,41 3,44 -0,87
Galatasaray Sportif 1,41 1,42 -0,70
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,64 -0,61
Alarko GMYO 47,72 47,98 -0,54
Arçelik 18,42 18,51 -0,49
Bim Mağazalar 92,55 93,00 -0,48
Tekfen Holding 23,70 23,80 -0,42
Ege Endüstri 381,00 382,50 -0,39
Aksa 8,40 8,43 -0,36
Anadolu Cam 2,82 2,83 -0,35
Good-Year 3,57 3,58 -0,28
Koza Altın 58,35 58,50 -0,26


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:35 Kaynak: AA

Polisan, Koza, Borsa İstanbul, Ekonomi
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