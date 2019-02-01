Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

8 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 10,17 10,61 -4,15
Trakya Cam 3,50 3,63 -3,58
ICBC Turkey Bank 4,07 4,16 -2,16
Netaş Telekom. 7,78 7,95 -2,14
Ford Otosan 58,75 59,95 -2,00
Gentaş 1,96 2,00 -2,00
Sabancı Holding 9,20 9,37 -1,81
Akbank 6,96 7,08 -1,69
İttifak Holding 3,15 3,20 -1,56
Soda Sanayii 7,06 7,17 -1,53
Türk Hava Yolları 15,22 15,42 -1,30
Metro Holding 0,79 0,80 -1,25
Çemaş Döküm 0,79 0,80 -1,25
Kardemir (D) 2,59 2,62 -1,15
Kerevitaş Gıda 1,75 1,77 -1,13
Tat Gıda 4,40 4,45 -1,12
Gersan Elektrik 3,53 3,57 -1,12
İndeks Bilgisayar 6,79 6,86 -1,02
Türk Traktör 38,10 38,46 -0,94
Turkcell 14,38 14,51 -0,90


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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