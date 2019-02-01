Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
8 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|10,17
|10,61
|-4,15
|Trakya Cam
|3,50
|3,63
|-3,58
|ICBC Turkey Bank
|4,07
|4,16
|-2,16
|Netaş Telekom.
|7,78
|7,95
|-2,14
|Ford Otosan
|58,75
|59,95
|-2,00
|Gentaş
|1,96
|2,00
|-2,00
|Sabancı Holding
|9,20
|9,37
|-1,81
|Akbank
|6,96
|7,08
|-1,69
|İttifak Holding
|3,15
|3,20
|-1,56
|Soda Sanayii
|7,06
|7,17
|-1,53
|Türk Hava Yolları
|15,22
|15,42
|-1,30
|Metro Holding
|0,79
|0,80
|-1,25
|Çemaş Döküm
|0,79
|0,80
|-1,25
|Kardemir (D)
|2,59
|2,62
|-1,15
|Kerevitaş Gıda
|1,75
|1,77
|-1,13
|Tat Gıda
|4,40
|4,45
|-1,12
|Gersan Elektrik
|3,53
|3,57
|-1,12
|İndeks Bilgisayar
|6,79
|6,86
|-1,02
|Türk Traktör
|38,10
|38,46
|-0,94
|Turkcell
|14,38
|14,51
|-0,90
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:33 Kaynak: AA
İsmini Bile Bilmiyorlardı, Şimdi Talebe Yetişemiyorlar
Rusya, Siyasi Kriz Yaşayan Venezuela'ya 2 Uçak Dolusu Altın Gönderdi
Dolar Son 2 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi
Kocasını Öldüren Kadın: Akşam Tartıştık, Sabah İlişkiye Girmek İsteyince Bıçağı Savurdum