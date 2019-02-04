Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Galatasaray Sportif
|1,46
|1,51
|-3,31
|Ülker Bisküvi
|18,84
|19,46
|-3,19
|Soda Sanayii
|6,74
|6,96
|-3,16
| Koza Madencilik
|6,31
|6,49
|-2,77
|Otokar
|105,10
|108,00
|-2,69
|Şişe Cam
|6,62
|6,76
|-2,07
|Zorlu Enerji
|1,46
|1,49
|-2,01
| Alarko Holding
|2,56
|2,61
|-1,92
| İndeks Bilgisayar
|6,68
|6,79
|-1,62
|Gentaş
|1,92
|1,95
|-1,54
| Trakya Cam
|3,45
|3,50
|-1,43
| Karsan Otomotiv
|1,46
|1,48
|-1,35
| Tofaş Oto. Fab.
|20,52
|20,80
|-1,35
|Türk Traktör
|36,90
|37,40
|-1,34
|İpek Doğal Enerji
|5,32
|5,39
|-1,30
|Mavi Giyim
|40,74
|41,26
|-1,26
|Tüpraş
|136,60
|138,30
|-1,23
| İş Bankası (C)
|5,78
|5,84
|-1,03
| Enka İnşaat
|4,85
|4,90
|-1,02
| Fenerbahçe Futbol
|7,88
|7,96
|-1,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmış
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:43 Kaynak: AA
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