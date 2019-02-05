Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

35 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,35 6,62 -4,08
Odaş Elektrik 2,06 2,11 -2,37
İndeks Bilgisayar 6,70 6,85 -2,19
Gübre Fabrik. 3,35 3,42 -2,05
Çelebi 61,75 62,85 -1,75
Kordsa Teknik Tekstil 9,08 9,20 -1,30
İş Bankası (C) 5,68 5,75 -1,22
Alarko Holding 2,52 2,55 -1,18
Türk Telekom 5,10 5,16 -1,16
Mavi Giyim 38,98 39,38 -1,02
İhlas Gayrimenkul 1,08 1,09 -0,92
Deva Holding 3,57 3,60 -0,83
Galatasaray Sportif 1,43 1,44 -0,69
Karsan Otomotiv 1,45 1,46 -0,68
MLP Sağlık 13,06 13,15 -0,68
Parsan 10,18 10,25 -0,68
Zorlu Enerji 1,47 1,48 -0,68
Beşiktaş Futbol Yat. 1,66 1,67 -0,60
Gözde Girişim 3,36 3,38 -0,59
Yataş 5,05 5,08 -0,59


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmış

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:52 Kaynak: AA

İndeks, Cam, Borsa İstanbul, Ekonomi
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