Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,43
|-5,59
|Ereğli Demir Çelik
|7,94
|8,26
|-3,87
|Karsan Otomotiv
|1,36
|1,41
|-3,55
|Kardemir (D)
|2,38
|2,46
|-3,25
|İskenderun Demir Çelik
|6,37
|6,57
|-3,04
|Türk Telekom
|4,94
|5,08
|-2,76
|MLP Sağlık
|12,56
|12,90
|-2,64
|İndeks Bilgisayar
|6,50
|6,67
|-2,55
|T.S.K.B.
|0,84
|0,86
|-2,33
|Ege Endüstri
|393,70
|402,90
|-2,28
|GSD Holding
|0,87
|0,89
|-2,25
|Migros Ticaret
|16,74
|17,07
|-1,93
|Akbank
|6,83
|6,96
|-1,87
|Pegasus
|28,98
|29,52
|-1,83
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,13
|1,15
|-1,74
|Aksa Enerji
|2,90
|2,95
|-1,69
|Alarko Holding
|2,43
|2,47
|-1,62
|Gersan Elektrik
|3,49
|3,54
|-1,41
|Yataş
|4,93
|5,00
|-1,40
|Global Yat. Holding
|3,64
|3,69
|-1,36
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:40 Kaynak: AA
Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak
AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı
İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
Son Dakika! Ticaret Bakanlığı 5 İlde Eş Zamanlı Hal Denetimi Yaptı