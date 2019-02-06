Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 1,35 1,43 -5,59 Ereğli Demir Çelik 7,94 8,26 -3,87 Karsan Otomotiv 1,36 1,41 -3,55 Kardemir (D) 2,38 2,46 -3,25 İskenderun Demir Çelik 6,37 6,57 -3,04 Türk Telekom 4,94 5,08 -2,76 MLP Sağlık 12,56 12,90 -2,64 İndeks Bilgisayar 6,50 6,67 -2,55 T.S.K.B. 0,84 0,86 -2,33 Ege Endüstri 393,70 402,90 -2,28 GSD Holding 0,87 0,89 -2,25 Migros Ticaret 16,74 17,07 -1,93 Akbank 6,83 6,96 -1,87 Pegasus 28,98 29,52 -1,83 Doğtaş Kelebek Mobilya 1,13 1,15 -1,74 Aksa Enerji 2,90 2,95 -1,69 Alarko Holding 2,43 2,47 -1,62 Gersan Elektrik 3,49 3,54 -1,41 Yataş 4,93 5,00 -1,40 Global Yat. Holding 3,64 3,69 -1,36

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)