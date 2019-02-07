Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

42 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,31 0,33 -6,06
Aksa 9,08 9,34 -2,78
Koç Holding 17,14 17,50 -2,06
Park Elek.Madencilik 2,61 2,66 -1,88
Ford Otosan 56,90 57,85 -1,64
Bim Mağazalar 91,75 93,25 -1,61
Alarko Holding 2,47 2,51 -1,59
Mavi Giyim 39,74 40,36 -1,54
Şekerbank 1,30 1,32 -1,52
Galatasaray Sportif 1,41 1,43 -1,40
Emlak Konut GMYO 1,49 1,51 -1,32
Gübre Fabrik. 3,19 3,23 -1,24
Otokar 105,60 106,90 -1,22
T.S.K.B. 0,85 0,86 -1,16
Eczacıbaşı Yatırım 7,98 8,07 -1,12
Good-Year 3,69 3,73 -1,07
Sabancı Holding 9,26 9,35 -0,96
Hektaş 10,85 10,95 -0,91
Coca Cola İçecek 34,24 34,50 -0,75
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,88 2,90 -0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA

Koç Holding, Aksa, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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