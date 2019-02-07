Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
42 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Holding
|0,31
|0,33
|-6,06
|Aksa
|9,08
|9,34
|-2,78
|Koç Holding
|17,14
|17,50
|-2,06
|Park Elek.Madencilik
|2,61
|2,66
|-1,88
|Ford Otosan
|56,90
|57,85
|-1,64
|Bim Mağazalar
|91,75
|93,25
|-1,61
|Alarko Holding
|2,47
|2,51
|-1,59
|Mavi Giyim
|39,74
|40,36
|-1,54
|Şekerbank
|1,30
|1,32
|-1,52
|Galatasaray Sportif
|1,41
|1,43
|-1,40
|Emlak Konut GMYO
|1,49
|1,51
|-1,32
|Gübre Fabrik.
|3,19
|3,23
|-1,24
|Otokar
|105,60
|106,90
|-1,22
|T.S.K.B.
|0,85
|0,86
|-1,16
|Eczacıbaşı Yatırım
|7,98
|8,07
|-1,12
|Good-Year
|3,69
|3,73
|-1,07
|Sabancı Holding
|9,26
|9,35
|-0,96
|Hektaş
|10,85
|10,95
|-0,91
|Coca Cola İçecek
|34,24
|34,50
|-0,75
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,88
|2,90
|-0,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 01:26 Kaynak: AA
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