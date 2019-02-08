Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
44 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Kardemir (D)
|2,28
|2,38
|-4,20
| Tofaş Oto. Fab.
|19,30
|20,10
|-3,98
|Odaş Elektrik
|1,93
|2,01
|-3,98
|Anel Elektrik
|1,97
|2,05
|-3,90
|Türk Traktör
|35,12
|36,42
|-3,57
|Ereğli Demir Çelik
|8,33
|8,59
|-3,03
|Anadolu Efes
|21,88
|22,50
|-2,76
| Albaraka Türk
|1,69
|1,73
|-2,31
| Koza Madencilik
|5,86
|5,95
|-1,51
|Ülker Bisküvi
|19,37
|19,63
|-1,32
|Metro Holding
|0,78
|0,79
|-1,27
| Netaş Telekom.
|7,13
|7,22
|-1,25
|T.S.K.B.
|0,84
|0,85
|-1,18
|Park Elek.Madencilik
|2,56
|2,59
|-1,16
|GSD Holding
|0,86
|0,87
|-1,15
|Gersan Elektrik
|3,58
|3,62
|-1,10
|Koç Holding
|17,04
|17,21
|-0,99
|Pegasus
|29,38
|29,64
|-0,88
| Ford Otosan
|56,80
|57,30
|-0,87
| Ege Endüstri
|402,00
|405,40
|-0,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:52 Kaynak: AA
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