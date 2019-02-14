Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
45 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Albaraka Türk
|1,52
|1,70
|-10,59
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,34
|3,60
|-7,22
| Polisan Holding
|6,18
|6,57
|-5,94
|Türk Traktör
|34,42
|35,82
|-3,91
|MLP Sağlık
|12,45
|12,95
|-3,86
|Şekerbank
|1,17
|1,21
|-3,31
| Enka İnşaat
|4,83
|4,99
|-3,21
|Çelebi
|58,35
|60,25
|-3,15
| İndeks Bilgisayar
|6,68
|6,88
|-2,91
|Aksa
|8,95
|9,21
|-2,82
|Anadolu Efes
|20,16
|20,74
|-2,80
|Çemaş Döküm
|0,73
|0,75
|-2,67
| Tekfen Holding
|23,46
|24,10
|-2,66
|Parsan
|10,30
|10,57
|-2,55
|TAV Havalimanları
|27,40
|28,06
|-2,35
| Ege Endüstri
|386,50
|395,30
|-2,23
|GSD Holding
|0,89
|0,91
|-2,20
| Koza Madencilik
|5,64
|5,76
|-2,08
|Verusa Holding
|18,88
|19,28
|-2,07
|Zorlu Enerji
|1,43
|1,46
|-2,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 01:47 Kaynak: AA
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