Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tat Gıda 4,03 4,34 -7,14
İhlas Gayrimenkul 1,05 1,09 -3,82
Flap Kongre Toplantı Hiz. 3,17 3,28 -3,35
Türk Telekom 5,24 5,42 -3,32
Türk Hava Yolları 13,70 14,16 -3,25
Coca Cola İçecek 33,38 34,30 -2,68
Emlak Konut GMYO 1,39 1,42 -2,11
Galatasaray Sportif 1,45 1,48 -2,03
Halkbank 7,13 7,27 -1,93
Ülker Bisküvi 18,55 18,90 -1,85
Doğan Holding 1,07 1,09 -1,83
Turkcell 14,64 14,89 -1,68
Albaraka Türk 1,78 1,81 -1,66
Petkim 5,57 5,66 -1,59
Pegasus 28,66 29,10 -1,51
Ereğli Demir Çelik 8,53 8,66 -1,50
Afyon Çimento 4,66 4,72 -1,27
Vakıflar Bankası 4,74 4,80 -1,25
İskenderun Demir Çelik 6,57 6,65 -1,20
Deva Holding 3,51 3,55 -1,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:42 Kaynak: AA

Ekonomi
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