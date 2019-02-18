Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
49 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şok Marketler
|10,25
|10,57
|-3,03
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,06
|3,15
|-2,86
|Bim Mağazalar
|92,15
|94,10
|-2,07
|Fenerbahçe Futbol
|7,14
|7,27
|-1,79
|Tat Gıda
|3,91
|3,98
|-1,76
|Koç Holding
|17,38
|17,65
|-1,53
|Tüpraş
|143,90
|146,00
|-1,44
|Koza Madencilik
|5,76
|5,84
|-1,37
|Enerjisa Enerji
|5,61
|5,68
|-1,23
|TAV Havalimanları
|27,02
|27,30
|-1,03
|Sabancı Holding
|9,10
|9,19
|-0,98
|Kartonsan
|378,00
|381,70
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|5,22
|5,27
|-0,95
|İş GMYO
|1,07
|1,08
|-0,93
|Doğan Holding
|1,09
|1,10
|-0,91
|Global Yat. Holding
|3,77
|3,80
|-0,79
|Türk Traktör
|33,56
|33,82
|-0,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|8,09
|8,15
|-0,74
|Migros Ticaret
|15,57
|15,68
|-0,70
|Pegasus
|28,52
|28,72
|-0,70
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:31 Kaynak: AA
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Manchester United'a Talip Oldu
Deve Güreşlerine 300 Bin TL Değerinde Altınla Katılan Hanımağa, Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti
Apple Ses Uygulamaları Tasarımı Yapan Pullstring'i Satın Alacak
Kim Kardashian, Sadece Göğüs Ucunu Kapatan Elbisesiyle Tüm Dikkatleri Üzerine Çekti