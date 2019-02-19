Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Albaraka Türk 1,74 1,83 -4,92 Parsan 10,42 10,71 -2,71 İhlas Gayrimenkul 1,09 1,12 -2,68 Galatasaray Sportif 1,51 1,55 -2,58 Bim Mağazalar 90,65 92,95 -2,47 Gersan Elektrik 2,42 2,48 -2,42 Mavi Giyim 39,10 40,06 -2,40 Ülker Bisküvi 18,34 18,78 -2,34 Pegasus 27,40 28,00 -2,14 Zorlu Enerji 1,40 1,43 -2,10 Tofaş Oto. Fab. 19,49 19,90 -2,06 Şok Marketler 9,99 10,20 -2,06 Kordsa Teknik Tekstil 9,53 9,73 -2,06 Tüpraş 141,20 144,00 -1,94 Koç Holding 17,00 17,32 -1,85 ASELSAN 24,10 24,54 -1,79 Beşiktaş Futbol Yat. 1,73 1,76 -1,70 Kardemir (D) 2,32 2,36 -1,69 Global Yat. Holding 3,67 3,73 -1,61 Gübre Fabrik. 3,12 3,17 -1,58

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)