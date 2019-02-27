Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|376,00
|400,90
|-6,21
|Çelebi
|60,60
|62,85
|-3,58
| Coca Cola İçecek
|33,02
|34,16
|-3,34
|İttifak Holding
|3,68
|3,80
|-3,16
|ASELSAN
|24,90
|25,64
|-2,89
|Şişe Cam
|6,75
|6,93
|-2,60
| İndeks Bilgisayar
|7,79
|7,97
|-2,26
| Ford Otosan
|57,10
|58,40
|-2,23
|Arçelik
|20,74
|21,18
|-2,08
|Ülker Bisküvi
|19,43
|19,83
|-2,02
| Galatasaray Sportif
|1,51
|1,54
|-1,95
| Kardemir (D)
|2,64
|2,69
|-1,86
|Doğan Holding
|1,11
|1,13
|-1,77
|Sabancı Holding
|9,04
|9,20
|-1,74
|Türk Hava Yolları
|14,14
|14,39
|-1,74
| Netaş Telekom.
|8,20
|8,34
|-1,68
|Verusa Holding
|18,27
|18,55
|-1,51
|Good-Year
|3,61
|3,66
|-1,37
|Parsan
|10,44
|10,58
|-1,32
| Tofaş Oto. Fab.
|21,20
|21,48
|-1,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:27 Kaynak: AA
Sokak Ortasında Dehşete Düşüren Olay! Biri Tabancayla Vurdu, Diğeri Tekmeledi
Cristiano Ronaldo, Saç Ekim Merkezi Açıyor
Sosyal Medyadaki İstanbul Anketinde Ekrem İmamoğlu, Binali Yıldırım'a Fark Attı
Usta Oyuncu Aytaç Arman'ın Vefatı Sanat Dünyasını Yasa Boğdu