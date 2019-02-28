Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,41 0,44 -6,82
Vestel 10,02 10,50 -4,57
Good-Year 3,56 3,67 -3,00
İş GMYO 1,06 1,09 -2,75
Eczacıbaşı İlaç 3,08 3,15 -2,22
İhlas Gayrimenkul 0,91 0,93 -2,15
Alarko Holding 2,82 2,88 -2,08
Ford Otosan 56,40 57,50 -1,91
Çemtaş 6,14 6,23 -1,44
Bim Mağazalar 86,90 88,10 -1,36
Çemaş Döküm 0,77 0,78 -1,28
T.S.K.B. 0,83 0,84 -1,19
Anel Elektrik 1,94 1,96 -1,02
İskenderun Demir Çelik 7,45 7,52 -0,93
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,24 1,25 -0,80
Eczacıbaşı Yatırım 8,09 8,15 -0,74
Tat Gıda 4,22 4,25 -0,71
Zorlu Enerji 1,53 1,54 -0,65
Emlak Konut GMYO 1,55 1,56 -0,64
Ereğli Demir Çelik 9,38 9,44 -0,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:51 Kaynak: AA

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