Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Galatasaray Sportif
|1,38
|1,48
|-6,76
|Petkim
|5,21
|5,54
|-5,96
|MLP Sağlık
|14,14
|14,67
|-3,61
|Ford Otosan
|54,65
|55,95
|-2,32
|Anel Elektrik
|1,83
|1,87
|-2,14
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,63
|1,66
|-1,81
|TAV Havalimanları
|26,94
|27,36
|-1,54
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,13
|11,28
|-1,33
|Arçelik
|20,48
|20,74
|-1,25
|İpek Doğal Enerji
|5,17
|5,22
|-0,96
|Gübre Fabrik.
|3,21
|3,24
|-0,93
|Yataş
|5,66
|5,71
|-0,88
|Koç Holding
|18,24
|18,40
|-0,87
|Fenerbahçe Futbol
|7,04
|7,10
|-0,85
|Global Yat. Holding
|3,67
|3,70
|-0,81
|Bim Mağazalar
|86,40
|87,10
|-0,80
|Koza Madencilik
|6,11
|6,15
|-0,65
|Şişe Cam
|6,49
|6,53
|-0,61
|Tekfen Holding
|25,78
|25,90
|-0,46
|Otokar
|118,20
|118,70
|-0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA
Galatasaray'da Younes Belhanda Son 4 Maçta 4 Kez Rakip Fileleri Havalandırdı
Galatasaray, Yenilmezlik Serisini 10 Maça Çıkardı
Galatasaray, Lider Başakşehir'in 8 Puan Gerisine Düştü
Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi