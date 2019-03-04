Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Galatasaray Sportif 1,38 1,48 -6,76
Petkim 5,21 5,54 -5,96
MLP Sağlık 14,14 14,67 -3,61
Ford Otosan 54,65 55,95 -2,32
Anel Elektrik 1,83 1,87 -2,14
Beşiktaş Futbol Yat. 1,63 1,66 -1,81
TAV Havalimanları 26,94 27,36 -1,54
Kordsa Teknik Tekstil 11,13 11,28 -1,33
Arçelik 20,48 20,74 -1,25
İpek Doğal Enerji 5,17 5,22 -0,96
Gübre Fabrik. 3,21 3,24 -0,93
Yataş 5,66 5,71 -0,88
Koç Holding 18,24 18,40 -0,87
Fenerbahçe Futbol 7,04 7,10 -0,85
Global Yat. Holding 3,67 3,70 -0,81
Bim Mağazalar 86,40 87,10 -0,80
Koza Madencilik 6,11 6,15 -0,65
Şişe Cam 6,49 6,53 -0,61
Tekfen Holding 25,78 25,90 -0,46
Otokar 118,20 118,70 -0,42
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 01:48 Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Borsa İstanbul, Ekonomi
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