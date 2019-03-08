Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ülker Bisküvi 19,95 21,24 -6,07
Türk Traktör 35,12 37,16 -5,49
Şok Marketler 9,39 9,81 -4,28
Albaraka Türk 1,65 1,72 -4,07
MLP Sağlık 13,15 13,66 -3,73
T.S.K.B. 0,87 0,90 -3,33
Migros Ticaret 16,12 16,67 -3,30
GSD Holding 1,02 1,05 -2,86
Netaş Telekom. 7,70 7,92 -2,78
Mavi Giyim 40,36 41,50 -2,75
Deva Holding 3,74 3,84 -2,60
Türk Hava Yolları 13,35 13,70 -2,55
Doğan Holding 1,17 1,20 -2,50
Gentaş 1,98 2,03 -2,46
İhlas Holding 0,41 0,42 -2,38
İhlas Gayrimenkul 0,88 0,90 -2,22
Yataş 5,40 5,51 -2,00
Tofaş Oto. Fab. 20,72 21,14 -1,99
Ford Otosan 52,30 53,35 -1,97
Koza Madencilik 5,56 5,67 -1,94
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:07 Kaynak: AA

Türk Traktör, Ülker Bisküvi, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aç Kalıp Köye İnen Kurt Sürüsü, Yaşlı Kadın ve Kızını Öldürdü Düğün Günü Karısını Öldüren Koca: Arkadaşım, Babamın Eşimle İlişkisi Olduğunu İma Etti

AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Sorusu Tek Cümleyle Yanıtladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 15:13:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]