Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
9 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Anel Elektrik
|1,70
|1,84
|-7,61
|İhlas Holding
|0,37
|0,40
|-7,50
|Albaraka Türk
|1,45
|1,52
|-4,61
|Net Holding
|1,95
|2,02
|-3,47
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,16
|1,19
|-2,52
|Tekfen Holding
|25,22
|25,84
|-2,40
|MLP Sağlık
|12,79
|13,10
|-2,37
|İndeks Bilgisayar
|7,77
|7,91
|-1,77
|Park Elek.Madencilik
|2,51
|2,55
|-1,57
|Ege Endüstri
|455,70
|461,90
|-1,34
|Şok Marketler
|9,06
|9,18
|-1,31
|Gübre Fabrik.
|3,11
|3,15
|-1,27
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|0,86
|-1,16
|İttifak Holding
|3,62
|3,66
|-1,09
|Alarko Holding
|2,82
|2,85
|-1,05
|Arçelik
|19,91
|20,10
|-0,95
|Ülker Bisküvi
|20,02
|20,20
|-0,89
|Gözde Girişim
|3,47
|3,50
|-0,86
|Türk Traktör
|33,22
|33,50
|-0,84
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,41
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:32 Kaynak: AA
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