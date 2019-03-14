Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
58 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Deva Holding
|4,24
|4,36
|-2,75
|Anel Elektrik
|1,71
|1,74
|-1,72
|Coca Cola İçecek
|34,50
|35,08
|-1,65
|Şişe Cam
|6,43
|6,53
|-1,53
|Şok Marketler
|9,10
|9,23
|-1,41
|Enerjisa Enerji
|5,62
|5,70
|-1,40
|Tüpraş
|149,40
|151,30
|-1,26
|Bim Mağazalar
|85,40
|86,40
|-1,16
|Koç Holding
|18,01
|18,17
|-0,88
|Tekfen Holding
|24,42
|24,62
|-0,81
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,41
|-0,71
|Hektaş
|11,47
|11,55
|-0,69
|Eczacıbaşı İlaç
|3,09
|3,11
|-0,64
|Kerevitaş Gıda
|1,72
|1,73
|-0,58
|Türk Telekom
|5,22
|5,25
|-0,57
|Global Yat. Holding
|3,54
|3,56
|-0,56
|İttifak Holding
|3,56
|3,58
|-0,56
|Gentaş
|2,01
|2,02
|-0,50
|Soda Sanayii
|7,78
|7,81
|-0,38
|Vakıflar Bankası
|5,29
|5,31
|-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:15 Kaynak: AA
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