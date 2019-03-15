Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,40 0,42 -4,76
Arçelik 19,25 19,80 -2,78
Turkcell 14,07 14,32 -1,75
Tat Gıda 4,56 4,63 -1,51
Park Elek.Madencilik 2,61 2,64 -1,14
Tekfen Holding 24,26 24,52 -1,06
Gübre Fabrik. 3,05 3,08 -0,97
İpek Doğal Enerji 4,71 4,75 -0,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,84 10,93 -0,82
Şok Marketler 9,10 9,17 -0,76
Türk Hava Yolları 12,94 13,03 -0,69
Koza Altın 44,50 44,80 -0,67
Netaş Telekom. 7,76 7,81 -0,64
Anel Elektrik 1,73 1,74 -0,57
Tüpraş 148,40 149,20 -0,54
Enerjisa Enerji 5,61 5,64 -0,53
Koza Madencilik 5,70 5,73 -0,52
Gözde Girişim 3,38 3,39 -0,29
Çelebi 68,25 68,45 -0,29
İndeks Bilgisayar 8,21 8,23 -0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:53 Kaynak: AA

Koza, İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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