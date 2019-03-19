Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

33 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa Enerji 2,82 3,00 -6,00
Koza Altın 45,74 46,92 -2,51
İpek Doğal Enerji 4,91 5,03 -2,39
Koza Madencilik 6,02 6,16 -2,27
Yapı ve Kredi Bank. 2,31 2,36 -2,12
Vakıflar Bankası 5,52 5,62 -1,78
Tofaş Oto. Fab. 19,32 19,66 -1,73
İş Bankası (C) 6,48 6,58 -1,52
Polisan Holding 7,21 7,31 -1,37
Gözde Girişim 3,61 3,66 -1,37
Arçelik 18,88 19,12 -1,26
Metro Holding 0,79 0,80 -1,25
Anel Elektrik 1,73 1,75 -1,14
Sabancı Holding 8,71 8,81 -1,14
Garanti Bankası 9,37 9,47 -1,06
Akbank 6,81 6,88 -1,02
Çemtaş 6,06 6,12 -0,98
Gentaş 2,06 2,08 -0,96
Pegasus 31,24 31,52 -0,89
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,15 1,16 -0,86
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 01:56 Kaynak: AA

Koza Altın, Aksa Enerji, Borsa İstanbul, Ekonomi
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