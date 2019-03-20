Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
38 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,40
|0,41
|-2,44
| Bim Mağazalar
|82,50
|84,20
|-2,02
|Türk Traktör
|33,46
|34,14
|-1,99
|Mavi Giyim
|40,22
|41,02
|-1,95
|Şok Marketler
|9,14
|9,31
|-1,83
|Çemtaş
|5,99
|6,10
|-1,80
| Tat Gıda
|4,53
|4,61
|-1,74
|Emlak Konut GMYO
|1,70
|1,73
|-1,73
| Sasa Polyester
|8,63
|8,78
|-1,71
|Bera Holding
|1,97
|2,00
|-1,50
| Koza Altın
|44,52
|45,08
|-1,24
| İndeks Bilgisayar
|8,27
|8,37
|-1,19
|Anel Elektrik
|1,69
|1,71
|-1,17
|İttifak Holding
|3,51
|3,55
|-1,13
|Aselsan
|23,22
|23,48
|-1,11
|Arçelik
|18,85
|19,06
|-1,10
|Good-Year
|3,60
|3,64
|-1,10
|TAV Havalimanları
|23,52
|23,77
|-1,07
| Tofaş Oto. Fab.
|19,49
|19,70
|-1,07
|Sabancı Holding
|8,69
|8,78
|-1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
Sosyete Kasap Nusret'ten Dev Yatırım! Park Hyatt Oteli 50 Milyon Euroya Devraldı
Doğu Ekspresi, Atlı Kızaklara İlgiyi Artırdı
THY, River Plate'e Sponsor oldu
THY Pilot Arayışlarına Hız Verdi! İlanlar Haziran Ayında Yayınlanacak