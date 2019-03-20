Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

38 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Holding 0,40 0,41 -2,44
Bim Mağazalar 82,50 84,20 -2,02
Türk Traktör 33,46 34,14 -1,99
Mavi Giyim 40,22 41,02 -1,95
Şok Marketler 9,14 9,31 -1,83
Çemtaş 5,99 6,10 -1,80
Tat Gıda 4,53 4,61 -1,74
Emlak Konut GMYO 1,70 1,73 -1,73
Sasa Polyester 8,63 8,78 -1,71
Bera Holding 1,97 2,00 -1,50
Koza Altın 44,52 45,08 -1,24
İndeks Bilgisayar 8,27 8,37 -1,19
Anel Elektrik 1,69 1,71 -1,17
İttifak Holding 3,51 3,55 -1,13
Aselsan 23,22 23,48 -1,11
Arçelik 18,85 19,06 -1,10
Good-Year 3,60 3,64 -1,10
TAV Havalimanları 23,52 23,77 -1,07
Tofaş Oto. Fab. 19,49 19,70 -1,07
Sabancı Holding 8,69 8,78 -1,03


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

İhlas Holding, Borsa İstanbul, Ekonomi
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