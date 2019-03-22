Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20Kapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
İhlas Holding0,390,42-7,14
Trakya Cam3,593,78-5,03
Zorlu Enerji1,341,40-4,29
Yataş5,385,61-4,10
Yapı ve Kredi Bank.2,252,34-3,85
Vakıflar Bankası5,335,54-3,79
GSD Holding1,041,08-3,70
Akbank6,646,89-3,63
İndeks Bilgisayar7,938,22-3,53
Gentaş1,942,01-3,48
İhlas Gayrimenkul0,850,88-3,41
Göltaş Çimento11,4311,83-3,38
İş Bankası (C)6,186,39-3,29
Doğan Holding1,191,23-3,25
Kartonsan360,00372,00-3,23
Park Elek.Madencilik2,482,56-3,13
Eczacıbaşı Yatırım8,168,42-3,09
Karsan Otomotiv1,571,62-3,09
Odaş Elektrik1,581,63-3,07
Gersan Elektrik2,282,35-2,98
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:40 Kaynak: AA

İhlas Holding, İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
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