Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Albaraka Türk
|1,64
|1,80
|-8,89
|Vestel
|13,43
|14,50
|-7,38
|İhlas Holding
|0,37
|0,39
|-5,13
|Pegasus
|27,38
|28,54
|-4,06
|Türk Hava Yolları
|13,50
|14,06
|-3,98
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,03
|1,07
|-3,74
|Şişe Cam
|6,07
|6,29
|-3,50
|İndeks Bilgisayar
|7,41
|7,66
|-3,26
|Tofaş Oto. Fab.
|17,69
|18,28
|-3,23
|Tekfen Holding
|24,36
|25,16
|-3,18
|Otokar
|106,50
|109,30
|-2,56
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,59
|10,86
|-2,49
|Zorlu Enerji
|1,28
|1,31
|-2,29
|ASELSAN
|21,90
|22,40
|-2,23
|Global Yat. Holding
|3,29
|3,36
|-2,08
|Park Elek.Madencilik
|2,42
|2,47
|-2,02
|Koç Holding
|17,32
|17,67
|-1,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,09
|2,13
|-1,88
|Arçelik
|18,59
|18,92
|-1,74
|Garanti Bankası
|8,59
|8,74
|-1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:33 Kaynak: AA
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