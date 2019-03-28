Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Mavi Giyim 34,54 36,16 -4,48 İhlas Holding 0,35 0,36 -2,78 Vestel 12,16 12,46 -2,41 Kerevitaş Gıda 1,43 1,46 -2,05 Tüpraş 125,30 127,85 -1,99 Bera Holding 1,66 1,69 -1,78 Enerjisa Enerji 5,25 5,34 -1,69 Gersan Elektrik 1,94 1,97 -1,52 Odaş Elektrik 1,42 1,44 -1,39 Alarko GMYO 41,60 42,18 -1,38 Otokar 101,80 103,20 -1,36 Eczacıbaşı Yatırım 7,28 7,38 -1,36 Koza Altın 42,24 42,74 -1,17 Türk Hava Yolları 12,59 12,73 -1,10 Doğtaş Kelebek Mobilya 0,93 0,94 -1,06 Gentaş 1,86 1,88 -1,06 Kartonsan 336,60 340,00 -1,00 Polisan Holding 3,17 3,20 -0,94 Aksa Enerji 2,38 2,40 -0,83 Beşiktaş Futbol Yat. 1,37 1,38 -0,72

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)