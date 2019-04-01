Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,81 0,87 -6,90
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,28 0,30 -6,67
Tekfen Holding 21,86 22,54 -3,02
Halkbank 6,19 6,38 -2,98
İhlas Holding 0,37 0,38 -2,63
Çelebi 67,00 68,30 -1,90
Garanti Bankası 8,22 8,34 -1,44
Akbank 6,23 6,32 -1,42
Karsan Otomotiv 1,48 1,50 -1,33
Kartonsan 340,70 345,00 -1,25
Hürriyet Gzt. 0,81 0,82 -1,22
Özderici GMYO 0,82 0,83 -1,20
Mavi Giyim 38,10 38,56 -1,19
Yataş 5,08 5,14 -1,17
Göltaş Çimento 10,09 10,19 -0,98
ASELSAN 21,08 21,28 -0,94
Tümosan Motor ve Traktör 4,31 4,35 -0,92
Aksa Enerji 2,43 2,45 -0,82
Zorlu Enerji 1,23 1,24 -0,81
Gübre Fabrik. 2,71 2,73 -0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:23 Kaynak: AA

İhlas, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok Seçimin Ardından Dolar ve Altında Son Durum Döviz Piyasasının Seçim Sonuçlarına İlk Tepkisi Pınar Altuğ'un Oy Kullanmaya Giderken Giydiği Tayt Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 15:05:55. #7.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]