Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Verusa Holding
|20,02
|22,58
|-11,34
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,27
|0,28
|-3,57
| Karsan Otomotiv
|1,54
|1,57
|-1,91
|MLP Sağlık
|12,89
|13,13
|-1,83
|Vestel
|13,43
|13,68
|-1,83
|Şişe Cam
|5,53
|5,63
|-1,78
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,20
|1,22
|-1,64
|Soda Sanayii
|7,14
|7,25
|-1,52
|Anadolu Efes
|18,59
|18,80
|-1,12
|Mavi Giyim
|37,92
|38,34
|-1,10
|İş Fin.Kir.
|7,30
|7,37
|-0,95
|Şok Marketler
|9,28
|9,35
|-0,75
| Tat Gıda
|4,46
|4,49
|-0,67
|Tüpraş
|130,10
|130,90
|-0,61
|Gentaş
|1,88
|1,89
|-0,53
|Sabancı Holding
|7,65
|7,69
|-0,52
| Kardemir (D)
|2,44
|2,45
|-0,41
| Ford Otosan
|48,78
|48,94
|-0,33
|Kartonsan
|332,30
|333,30
|-0,30
|Gözde Girişim
|3,35
|3,36
|-0,30
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:24 Kaynak: AA
Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı
Son Dakika! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: Lehimize 11 Bin 109 Oy Düzeltildi
Juventus, Ronaldo ile Gelirlerini Artırdı
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı