Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

57 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

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Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Fenerbahçe Futbol 7,39 7,78 -5,01
Galatasaray Sportif 1,25 1,30 -3,85
Pegasus 28,46 29,56 -3,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,29 0,30 -3,33
Net Holding 1,74 1,80 -3,33
Anadolu Efes 19,18 19,80 -3,13
Türk Telekom 4,37 4,50 -2,89
Yataş 5,11 5,26 -2,85
Göltaş Çimento 10,26 10,56 -2,84
TAV Havalimanları 25,62 26,36 -2,81
Migros Ticaret 14,01 14,40 -2,71
Alarko Holding 2,53 2,60 -2,69
Polisan Holding 3,29 3,38 -2,66
Vakıflar Bankası 4,41 4,53 -2,65
Garanti Bankası 8,78 9,01 -2,55
Şişe Cam 5,77 5,92 -2,53
Bim Mağazalar 79,65 81,70 -2,51
Tat Gıda 4,32 4,43 -2,48
Metro Holding 0,79 0,81 -2,47
Sabancı Holding 7,98 8,18 -2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA

Fenerbahçe, Borsa İstanbul, Ekonomi
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