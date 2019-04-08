Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
57 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|7,39
|7,78
|-5,01
|Galatasaray Sportif
|1,25
|1,30
|-3,85
|Pegasus
|28,46
|29,56
|-3,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,29
|0,30
|-3,33
|Net Holding
|1,74
|1,80
|-3,33
|Anadolu Efes
|19,18
|19,80
|-3,13
|Türk Telekom
|4,37
|4,50
|-2,89
|Yataş
|5,11
|5,26
|-2,85
|Göltaş Çimento
|10,26
|10,56
|-2,84
|TAV Havalimanları
|25,62
|26,36
|-2,81
|Migros Ticaret
|14,01
|14,40
|-2,71
|Alarko Holding
|2,53
|2,60
|-2,69
|Polisan Holding
|3,29
|3,38
|-2,66
|Vakıflar Bankası
|4,41
|4,53
|-2,65
|Garanti Bankası
|8,78
|9,01
|-2,55
|Şişe Cam
|5,77
|5,92
|-2,53
|Bim Mağazalar
|79,65
|81,70
|-2,51
|Tat Gıda
|4,32
|4,43
|-2,48
|Metro Holding
|0,79
|0,81
|-2,47
|Sabancı Holding
|7,98
|8,18
|-2,44
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:32 Kaynak: AA
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