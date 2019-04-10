Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:14 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kardemir (D)
|2,46
|2,55
|-3,53
|Yataş
|5,07
|5,22
|-2,87
|Gentaş
|1,87
|1,92
|-2,60
|Metro Holding
|0,79
|0,81
|-2,47
|İndeks Bilgisayar
|7,53
|7,72
|-2,46
|Global Yat. Holding
|3,02
|3,09
|-2,27
|Anadolu Efes
|19,15
|19,55
|-2,05
|Karsan Otomotiv
|1,52
|1,55
|-1,94
|Sabancı Holding
|8,11
|8,27
|-1,93
|Mavi Giyim
|37,30
|38,00
|-1,84
|Kerevitaş Gıda
|1,64
|1,67
|-1,80
|Net Holding
|1,69
|1,72
|-1,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,15
|1,17
|-1,71
|Gübre Fabrik.
|2,97
|3,02
|-1,66
|Arçelik
|18,36
|18,65
|-1,55
|Vestel
|12,92
|13,10
|-1,37
|T.S.K.B.
|0,77
|0,78
|-1,28
|İhlas Gayrimenkul
|0,80
|0,81
|-1,23
|Alarko GMYO
|42,82
|43,30
|-1,11
|Bera Holding
|1,80
|1,82
|-1,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Rabia Naz'ın Babası Hastaneye Yatırılacak
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı
Bunu da Gördük! Seçimi Kaybeden Muhtar, Muhtarlık Binasını Boşalttı