Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler
59 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|6,93
|7,28
|-4,81
|Yataş
|4,82
|4,95
|-2,63
|Çelebi
|66,30
|67,75
|-2,14
|Galatasaray Sportif
|1,28
|1,30
|-1,54
|Tofaş Oto. Fab.
|19,07
|19,35
|-1,45
|Emlak Konut GMYO
|1,47
|1,49
|-1,34
|Özderici GMYO
|0,81
|0,82
|-1,22
|Hürriyet Gzt.
|0,86
|0,87
|-1,15
|İhlas Gayrimenkul
|0,87
|0,88
|-1,14
|Coca Cola İçecek
|31,64
|32,00
|-1,12
|GSD Holding
|0,91
|0,92
|-1,09
|Netaş Telekom.
|7,67
|7,75
|-1,03
|Arçelik
|18,30
|18,49
|-1,03
|Koza Altın
|43,36
|43,76
|-0,91
|Sabancı Holding
|8,03
|8,10
|-0,86
|Ereğli Demir Çelik
|9,46
|9,54
|-0,84
|Ülker Bisküvi
|18,80
|18,94
|-0,74
|Eczacıbaşı İlaç
|2,80
|2,82
|-0,71
|Gübre Fabrik.
|2,88
|2,90
|-0,69
|Global Yat. Holding
|2,97
|2,99
|-0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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