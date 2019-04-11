Son Dakika Haberleri: Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler

59 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün İlk Yarısında En Çok Değer Kaybeden Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İndeks Bilgisayar 6,93 7,28 -4,81
Yataş 4,82 4,95 -2,63
Çelebi 66,30 67,75 -2,14
Galatasaray Sportif 1,28 1,30 -1,54
Tofaş Oto. Fab. 19,07 19,35 -1,45
Emlak Konut GMYO 1,47 1,49 -1,34
Özderici GMYO 0,81 0,82 -1,22
Hürriyet Gzt. 0,86 0,87 -1,15
İhlas Gayrimenkul 0,87 0,88 -1,14
Coca Cola İçecek 31,64 32,00 -1,12
GSD Holding 0,91 0,92 -1,09
Netaş Telekom. 7,67 7,75 -1,03
Arçelik 18,30 18,49 -1,03
Koza Altın 43,36 43,76 -0,91
Sabancı Holding 8,03 8,10 -0,86
Ereğli Demir Çelik 9,46 9,54 -0,84
Ülker Bisküvi 18,80 18,94 -0,74
Eczacıbaşı İlaç 2,80 2,82 -0,71
Gübre Fabrik. 2,88 2,90 -0,69
Global Yat. Holding 2,97 2,99 -0,67
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 01:36 Kaynak: AA
Yataş, Bilgisayar, İndeks, Borsa İstanbul, Ekonomi
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