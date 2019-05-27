Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| Koza Madencilik
|6,69
|6,82
|-1,91
|Koza Altın
|45,92
|46,80
|-1,88
|İpek Doğal Enerji
|4,54
|4,62
|-1,73
|Ereğli Demir Çelik
|7,17
|7,28
|-1,51
|Çemtaş
|4,93
|5,00
|-1,40
|Gentaş
|1,43
|1,45
|-1,38
|Mavi Giyim
|31,78
|32,22
|-1,37
|Otokar
|97,65
|99,00
|-1,36
|Türk Hava Yolları
|11,81
|11,96
|-1,25
|Vestel
|9,33
|9,44
|-1,17
| Trakya Cam
|2,86
|2,89
|-1,04
|Doğan Holding
|1,02
|1,03
|-0,97
|Zorlu Enerji
|1,09
|1,10
|-0,91
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,96
|12,05
|-0,75
| Coca Cola İçecek
|26,76
|26,96
|-0,74
|Anadolu Cam
|2,76
|2,78
|-0,72
|Çelebi
|74,00
|74,50
|-0,67
|Garanti Bankası
|7,45
|7,50
|-0,67
| İndeks Bilgisayar
|6,50
|6,54
|-0,61
|Koç Holding
|15,05
|15,14
|-0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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