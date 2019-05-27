Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,69 6,82 -1,91
Koza Altın 45,92 46,80 -1,88
İpek Doğal Enerji 4,54 4,62 -1,73
Ereğli Demir Çelik 7,17 7,28 -1,51
Çemtaş 4,93 5,00 -1,40
Gentaş 1,43 1,45 -1,38
Mavi Giyim 31,78 32,22 -1,37
Otokar 97,65 99,00 -1,36
Türk Hava Yolları 11,81 11,96 -1,25
Vestel 9,33 9,44 -1,17
Trakya Cam 2,86 2,89 -1,04
Doğan Holding 1,02 1,03 -0,97
Zorlu Enerji 1,09 1,10 -0,91
Kordsa Teknik Tekstil 11,96 12,05 -0,75
Coca Cola İçecek 26,76 26,96 -0,74
Anadolu Cam 2,76 2,78 -0,72
Çelebi 74,00 74,50 -0,67
Garanti Bankası 7,45 7,50 -0,67
İndeks Bilgisayar 6,50 6,54 -0,61
Koç Holding 15,05 15,14 -0,59
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 01:28 Kaynak: AA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiat ve Renault Birleşmesine Fransa'dan Yeşil Işık Sağlık Bakanlığı, Küba İle Aşı ve Kanser İlaçlarının Üretiminde İş Birliği Kararı Aldı Solucan Gübresi Üreticileri Ayda 10 Bin TL Gelir Elde Edebiliyor Akşener'in "Okçuluk Vakfı" İddiasına Bilal Erdoğan'dan Yanıt: Kendimizi Zor Tutuyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 15:27:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]