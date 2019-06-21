Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

25 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,37 1,42 -3,52
Polisan Holding 2,24 2,32 -3,45
Anadolu Efes 19,27 19,88 -3,07
İş Fin.Kir. 3,81 3,93 -3,05
Ülker Bisküvi 19,57 20,02 -2,25
Coca Cola İçecek 27,74 28,28 -1,91
Koç Holding 17,28 17,59 -1,76
Arçelik 18,98 19,29 -1,61
Afyon Çimento 3,74 3,80 -1,58
Sabancı Holding 8,20 8,33 -1,56
Garanti Bankası 8,49 8,62 -1,51
Göltaş Çimento 10,32 10,47 -1,43
Turkcell 12,35 12,52 -1,36
Aksa 9,13 9,25 -1,30
Verusa Holding 18,58 18,82 -1,28
Otokar 109,00 110,30 -1,18
İhlas Gayrimenkul 0,84 0,85 -1,18
Migros Ticaret 13,07 13,22 -1,13
Türk Hava Yolları 12,84 12,98 -1,08
Şekerbank 0,93 0,94 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 01:26 Kaynak: AA
Polisan, Borsa İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Doktora öğrencisine çifte burs! Aylık 4 bin 500 lira verilecek İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 13:51:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]