Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|11,97
|12,21
|-1,97
|Tüpraş
|116,00
|117,90
|-1,61
|Çemtaş
|5,18
|5,25
|-1,33
|Odaş Elektrik
|1,50
|1,52
|-1,32
|GSD Holding
|0,84
|0,85
|-1,18
|İskenderun Demir Çelik
|6,92
|7,00
|-1,14
|Kerevitaş Gıda
|1,76
|1,78
|-1,12
|Yataş
|4,71
|4,76
|-1,05
|Halkbank
|5,92
|5,98
|-1,00
|Turkcell
|13,34
|13,47
|-0,97
|İpek Doğal Enerji
|5,75
|5,80
|-0,86
|Kardemir (D)
|2,33
|2,35
|-0,85
|Koza Madencilik
|7,12
|7,18
|-0,84
|Emlak Konut GMYO
|1,19
|1,20
|-0,83
|Verusa Holding
|17,85
|18,00
|-0,83
|Albaraka Türk
|1,23
|1,24
|-0,81
|ASELSAN
|18,70
|18,85
|-0,80
|Petkim
|4,14
|4,17
|-0,72
|İttifak Holding
|6,21
|6,25
|-0,64
|Ereğli Demir Çelik
|7,91
|7,96
|-0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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