Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 11,97 12,21 -1,97
Tüpraş 116,00 117,90 -1,61
Çemtaş 5,18 5,25 -1,33
Odaş Elektrik 1,50 1,52 -1,32
GSD Holding 0,84 0,85 -1,18
İskenderun Demir Çelik 6,92 7,00 -1,14
Kerevitaş Gıda 1,76 1,78 -1,12
Yataş 4,71 4,76 -1,05
Halkbank 5,92 5,98 -1,00
Turkcell 13,34 13,47 -0,97
İpek Doğal Enerji 5,75 5,80 -0,86
Kardemir (D) 2,33 2,35 -0,85
Koza Madencilik 7,12 7,18 -0,84
Emlak Konut GMYO 1,19 1,20 -0,83
Verusa Holding 17,85 18,00 -0,83
Albaraka Türk 1,23 1,24 -0,81
ASELSAN 18,70 18,85 -0,80
Petkim 4,14 4,17 -0,72
İttifak Holding 6,21 6,25 -0,64
Ereğli Demir Çelik 7,91 7,96 -0,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:23 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Vestel, Ekonomi
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