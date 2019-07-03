Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ICBC Turkey Bank 4,07 5,08 -19,88
Ülker Bisküvi 19,42 20,40 -4,80
İpek Doğal Enerji 5,39 5,65 -4,60
Fenerbahçe Futbol 7,59 7,91 -4,05
Hürriyet Gzt. 0,75 0,78 -3,85
İş GMYO 1,00 1,03 -2,91
Koza Madencilik 6,76 6,94 -2,59
İş Fin.Kir. 3,14 3,22 -2,48
Tukaş 4,93 5,04 -2,18
Tekfen Holding 25,58 26,10 -1,99
Kardemir (D) 2,29 2,33 -1,72
Sabancı Holding 9,01 9,16 -1,64
Yapı ve Kredi Bank. 2,55 2,59 -1,54
Sasa Polyester 6,80 6,90 -1,45
Trakya Cam 2,97 3,01 -1,33
Odaş Elektrik 1,49 1,51 -1,32
Galatasaray Sportif 1,51 1,53 -1,31
Yataş 4,64 4,70 -1,28
Aksa Enerji 2,43 2,46 -1,22
İhlas Gayrimenkul 0,85 0,86 -1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 01:24 Kaynak: AA
Industrial and Commercial Bank of China, Borsa İstanbul, Ekonomi
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