Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
3 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:22 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ICBC Turkey Bank
|3,42
|4,07
|-15,97
|Tukaş
|4,55
|4,75
|-4,21
|İş Fin.Kir.
|3,00
|3,10
|-3,23
|Gözde Girişim
|2,68
|2,75
|-2,55
|Ülker Bisküvi
|18,73
|19,18
|-2,35
|Tofaş Oto. Fab.
|19,45
|19,91
|-2,31
|Fenerbahçe Futbol
|7,43
|7,59
|-2,11
|MLP Sağlık
|11,45
|11,68
|-1,97
|İskenderun Demir Çelik
|6,82
|6,94
|-1,73
|Doğan Holding
|1,16
|1,18
|-1,69
|Albaraka Türk
|1,18
|1,20
|-1,67
|Vestel
|11,52
|11,71
|-1,62
|Koç Holding
|17,79
|18,07
|-1,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|12,04
|-1,50
|Gentaş
|1,33
|1,35
|-1,48
|Özderici GMYO
|0,72
|0,73
|-1,37
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,49
|1,51
|-1,32
|Ford Otosan
|60,80
|61,60
|-1,30
|T.S.K.B.
|0,77
|0,78
|-1,28
|Arçelik
|19,42
|19,65
|-1,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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