Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

32 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 4,17 4,38 -4,79
Verusa Holding 16,87 17,23 -2,09
Bera Holding 1,89 1,93 -2,07
Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,96 -2,01
Emlak Konut GMYO 1,21 1,23 -1,63
Zorlu Enerji 1,21 1,23 -1,63
Otokar 112,90 114,70 -1,57
Koza Madencilik 6,42 6,52 -1,53
Pegasus 46,44 47,16 -1,53
Gentaş 1,32 1,34 -1,49
Bim Mağazalar 85,60 86,80 -1,38
İş Fin.Kir. 2,92 2,96 -1,35
Ford Otosan 59,70 60,50 -1,32
Vestel 10,95 11,08 -1,17
TAV Havalimanları 25,30 25,60 -1,17
Ereğli Demir Çelik 7,69 7,78 -1,16
İpek Doğal Enerji 5,16 5,22 -1,15
Tekfen Holding 25,18 25,46 -1,10
İndeks Bilgisayar 6,95 7,02 -1,00
Eczacıbaşı İlaç 2,41 2,43 -0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:29 Kaynak: AA
borsa istanbul, Ekonomi
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