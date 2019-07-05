Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
32 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:29 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|4,17
|4,38
|-4,79
|Verusa Holding
|16,87
|17,23
|-2,09
|Bera Holding
|1,89
|1,93
|-2,07
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|11,96
|-2,01
|Emlak Konut GMYO
|1,21
|1,23
|-1,63
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,23
|-1,63
|Otokar
|112,90
|114,70
|-1,57
|Koza Madencilik
|6,42
|6,52
|-1,53
|Pegasus
|46,44
|47,16
|-1,53
|Gentaş
|1,32
|1,34
|-1,49
|Bim Mağazalar
|85,60
|86,80
|-1,38
|İş Fin.Kir.
|2,92
|2,96
|-1,35
|Ford Otosan
|59,70
|60,50
|-1,32
|Vestel
|10,95
|11,08
|-1,17
|TAV Havalimanları
|25,30
|25,60
|-1,17
|Ereğli Demir Çelik
|7,69
|7,78
|-1,16
|İpek Doğal Enerji
|5,16
|5,22
|-1,15
|Tekfen Holding
|25,18
|25,46
|-1,10
|İndeks Bilgisayar
|6,95
|7,02
|-1,00
|Eczacıbaşı İlaç
|2,41
|2,43
|-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Göztepe, Pro Elite League'de şampiyon oldu!
Mansur Yavaş, Moskova'da iş birliği anlaşması imzaladı
Kıdem tazminatı tavanı 6 bin 380 liraya yükseldi
İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran kanun yürürlüğe girdi