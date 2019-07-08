Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
11 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:22 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sabancı Holding
|8,81
|9,11
|-3,29
|Verusa Holding
|16,01
|16,52
|-3,09
|Türk Hava Yolları
|12,99
|13,34
|-2,62
|Türk Telekom
|5,15
|5,28
|-2,46
|T.S.K.B.
|0,80
|0,82
|-2,44
| İhlas Holding
|0,41
|0,42
|-2,38
|İhlas Gayrimenkul
|0,82
|0,84
|-2,38
|Garanti Bankası
|9,92
|10,15
|-2,27
|Mavi Giyim
|40,56
|41,50
|-2,27
|Vakıflar Bankası
|4,77
|4,88
|-2,25
|Vestel
|10,99
|11,24
|-2,22
| Galatasaray Sportif
|1,45
|1,48
|-2,03
|Koç Holding
|17,41
|17,76
|-1,97
|Göltaş Çimento
|10,84
|11,04
|-1,81
|Petkim
|3,94
|4,01
|-1,75
|Turkcell
|12,61
|12,83
|-1,71
|Çelebi
|96,05
|97,70
|-1,69
| İş Bankası (C)
|6,49
|6,60
|-1,67
|Tüpraş
|112,70
|114,60
|-1,66
|Zorlu Enerji
|1,21
|1,23
|-1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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