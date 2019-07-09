Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

31 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vestel 10,05 10,63 -5,46
Tukaş 4,24 4,42 -4,07
Türk Traktör 31,50 32,76 -3,85
MLP Sağlık 10,36 10,72 -3,36
Koza Madencilik 6,08 6,29 -3,34
İş Fin.Kir. 2,74 2,83 -3,18
Sabancı Holding 9,01 9,29 -3,01
Anadolu Grubu Holding 10,69 11,01 -2,91
Ülker Bisküvi 18,38 18,93 -2,91
Netaş Telekom. 6,70 6,90 -2,90
İpek Doğal Enerji 4,90 5,04 -2,78
Vakıflar Bankası 4,61 4,74 -2,74
Şişe Cam 4,78 4,91 -2,65
Türk Hava Yolları 12,61 12,94 -2,55
Petkim 3,84 3,94 -2,54
T.S.K.B. 0,78 0,80 -2,50
T. Halk Bankası 5,95 6,09 -2,30
Trakya Cam 2,80 2,86 -2,10
Coca Cola İçecek 32,72 33,40 -2,04
Şekerbank 0,97 0,99 -2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Türk Traktör, Vestel, Ekonomi
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