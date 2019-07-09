Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
31 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:27 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Vestel
|10,05
|10,63
|-5,46
|Tukaş
|4,24
|4,42
|-4,07
|Türk Traktör
|31,50
|32,76
|-3,85
|MLP Sağlık
|10,36
|10,72
|-3,36
|Koza Madencilik
|6,08
|6,29
|-3,34
|İş Fin.Kir.
|2,74
|2,83
|-3,18
|Sabancı Holding
|9,01
|9,29
|-3,01
|Anadolu Grubu Holding
|10,69
|11,01
|-2,91
|Ülker Bisküvi
|18,38
|18,93
|-2,91
|Netaş Telekom.
|6,70
|6,90
|-2,90
|İpek Doğal Enerji
|4,90
|5,04
|-2,78
|Vakıflar Bankası
|4,61
|4,74
|-2,74
|Şişe Cam
|4,78
|4,91
|-2,65
|Türk Hava Yolları
|12,61
|12,94
|-2,55
|Petkim
|3,84
|3,94
|-2,54
|T.S.K.B.
|0,78
|0,80
|-2,50
|T. Halk Bankası
|5,95
|6,09
|-2,30
|Trakya Cam
|2,80
|2,86
|-2,10
|Coca Cola İçecek
|32,72
|33,40
|-2,04
|Şekerbank
|0,97
|0,99
|-2,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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