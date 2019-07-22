Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

3 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karsan Otomotiv 1,15 1,20 -4,17
İhlas Holding 0,42 0,43 -2,33
Ford Otosan 61,20 62,60 -2,24
Kordsa Teknik Tekstil 11,72 11,91 -1,60
Pegasus 49,66 50,40 -1,47
Beşiktaş Futbol Yat. 1,48 1,50 -1,33
T.S.K.B. 0,82 0,83 -1,20
Türk Telekom 5,55 5,61 -1,07
Adese Alışveriş Ticaret 0,93 0,94 -1,06
Gözde Girişim 2,88 2,91 -1,03
Tekfen Holding 26,06 26,32 -0,99
Doğtaş Kelebek Mobilya 1,01 1,02 -0,98
Alarko Holding 3,23 3,26 -0,92
Ereğli Demir Çelik 7,65 7,72 -0,91
Zorlu Enerji 1,19 1,20 -0,83
T. Halk Bankası 6,26 6,31 -0,79
İş Bankası (C) 6,36 6,41 -0,78
İş Fin.Kir. 2,74 2,76 -0,72
Mavi Giyim 41,98 42,28 -0,71
Netaş Telekom. 7,03 7,08 -0,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Karsan Otomotiv, Borsa İstanbul, İhlas Holding, Ford Otosan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: AA
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