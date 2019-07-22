Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
3 dakika önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karsan Otomotiv
|1,15
|1,20
|-4,17
|İhlas Holding
|0,42
|0,43
|-2,33
|Ford Otosan
|61,20
|62,60
|-2,24
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,72
|11,91
|-1,60
|Pegasus
|49,66
|50,40
|-1,47
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,48
|1,50
|-1,33
|T.S.K.B.
|0,82
|0,83
|-1,20
|Türk Telekom
|5,55
|5,61
|-1,07
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,94
|-1,06
|Gözde Girişim
|2,88
|2,91
|-1,03
|Tekfen Holding
|26,06
|26,32
|-0,99
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,01
|1,02
|-0,98
|Alarko Holding
|3,23
|3,26
|-0,92
|Ereğli Demir Çelik
|7,65
|7,72
|-0,91
|Zorlu Enerji
|1,19
|1,20
|-0,83
|T. Halk Bankası
|6,26
|6,31
|-0,79
|İş Bankası (C)
|6,36
|6,41
|-0,78
|İş Fin.Kir.
|2,74
|2,76
|-0,72
|Mavi Giyim
|41,98
|42,28
|-0,71
|Netaş Telekom.
|7,03
|7,08
|-0,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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