Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:26 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,45
|0,47
|-4,26
|Gersan Elektrik
|2,27
|2,36
|-3,81
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,35
|0,36
|-2,78
|İş Fin.Kir.
|2,66
|2,71
|-1,85
|Bim Mağazalar
|46,70
|47,40
|-1,48
|Adese Alışveriş Ticaret
|0,93
|0,94
|-1,06
| Tofaş Oto. Fab.
|19,96
|20,16
|-0,99
|Kardemir (D)
|2,28
|2,30
|-0,87
|Sabancı Holding
|9,48
|9,55
|-0,73
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,78
|2,80
|-0,71
|MLP Sağlık
|11,50
|11,58
|-0,69
| Galatasaray Sportif
|1,45
|1,46
|-0,68
|Tüpraş
|134,50
|135,40
|-0,66
|Net Holding
|1,64
|1,65
|-0,61
| İş Bankası (C)
|6,41
|6,44
|-0,47
|TAV Havalimanları
|25,80
|25,92
|-0,46
| Aksa Enerji
|2,45
|2,46
|-0,41
|Şişe Cam
|5,09
|5,11
|-0,39
|Otokar
|124,50
|124,90
|-0,32
|Ülker Bisküvi
|18,98
|19,03
|-0,26
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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