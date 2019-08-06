Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

2 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Parsan 14,13 16,70 -15,39
Tukaş 4,49 4,62 -2,81
Metro Holding 1,11 1,14 -2,63
Çemtaş 5,39 5,52 -2,36
Enka İnşaat 5,66 5,79 -2,25
Gübre Fabrik. 3,54 3,62 -2,21
Gözde Girişim 2,70 2,76 -2,17
Yataş 4,98 5,09 -2,16
Kordsa Teknik Tekstil 11,70 11,94 -2,01
Migros Ticaret 16,32 16,65 -1,98
Pegasus 48,04 49,00 -1,96
İhlas Holding 0,51 0,52 -1,92
MLP Sağlık 11,33 11,53 -1,73
Ege Endüstri 524,30 532,00 -1,45
Kerevitaş Gıda 2,09 2,12 -1,42
Netaş Telekom. 7,50 7,60 -1,32
Park Elek.Madencilik 3,08 3,12 -1,28
İş Fin.Kir. 2,43 2,46 -1,22
Türk Hava Yolları 12,36 12,50 -1,12
İpek Doğal Enerji 5,23 5,28 -0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Metro Holding, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD-Çin gerilimi Bitcoin'e yaradı
Dolar/TL, 5,54 seviyesinden işlem görüyor Borcu bitmeyen telefon artık ikinci kişiye satılamayacak Adana'da bir grup esnaf, ceza yazmak isteyen memurun üzerine yürüdü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.8.2019 16:14:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]