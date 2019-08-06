Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
2 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 01:23 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Parsan
|14,13
|16,70
|-15,39
|Tukaş
|4,49
|4,62
|-2,81
|Metro Holding
|1,11
|1,14
|-2,63
|Çemtaş
|5,39
|5,52
|-2,36
|Enka İnşaat
|5,66
|5,79
|-2,25
|Gübre Fabrik.
|3,54
|3,62
|-2,21
|Gözde Girişim
|2,70
|2,76
|-2,17
|Yataş
|4,98
|5,09
|-2,16
| Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|11,94
|-2,01
|Migros Ticaret
|16,32
|16,65
|-1,98
|Pegasus
|48,04
|49,00
|-1,96
| İhlas Holding
|0,51
|0,52
|-1,92
|MLP Sağlık
|11,33
|11,53
|-1,73
| Ege Endüstri
|524,30
|532,00
|-1,45
| Kerevitaş Gıda
|2,09
|2,12
|-1,42
| Netaş Telekom.
|7,50
|7,60
|-1,32
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|3,12
|-1,28
|İş Fin.Kir.
|2,43
|2,46
|-1,22
|Türk Hava Yolları
|12,36
|12,50
|-1,12
|İpek Doğal Enerji
|5,23
|5,28
|-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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