Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Çemtaş 5,14 5,33 -3,56
Pegasus 47,06 48,66 -3,29
Ereğli Demir Çelik 6,85 7,07 -3,11
İskenderun Demir Çelik 6,50 6,70 -2,99
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,67 1,72 -2,91
ASELSAN 18,07 18,60 -2,85
Tekfen Holding 21,76 22,30 -2,42
Soda Sanayii 5,94 6,07 -2,14
İhlas Gayrimenkul 1,06 1,08 -1,85
Alarko GMYO 43,90 44,60 -1,57
Parsan 13,63 13,84 -1,52
Polisan Holding 2,28 2,31 -1,30
İş Fin.Kir. 2,39 2,42 -1,24
Anadolu Cam 2,63 2,66 -1,13
Gözde Girişim 2,67 2,70 -1,11
Turkcell 12,25 12,38 -1,05
Şok Marketler 10,84 10,95 -1,00
Türk Hava Yolları 12,25 12,37 -0,97
Alarko Holding 3,30 3,33 -0,90
Şişe Cam 4,52 4,56 -0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Borsa İstanbul, Demir Çelik, Pegasus, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 02:04 Kaynak: AA
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