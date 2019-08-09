Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

1 saat önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Hektaş 13,93 15,20 -8,36
Netaş Telekom. 6,72 7,25 -7,31
Aksa 8,58 9,19 -6,64
Alarko GMYO 41,48 43,00 -3,53
Coca Cola İçecek 35,30 36,34 -2,86
Türk Telekom 5,47 5,63 -2,84
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,74 1,79 -2,79
İş Bankası (C) 5,73 5,89 -2,72
Hürriyet Gzt. 0,73 0,75 -2,67
Mavi Giyim 37,94 38,96 -2,62
İskenderun Demir Çelik 6,32 6,47 -2,32
Doğtaş Kelebek Mobilya 0,96 0,98 -2,04
Kerevitaş Gıda 2,07 2,11 -1,90
Enka İnşaat 5,54 5,63 -1,60
Çemtaş 4,92 4,99 -1,40
Tüpraş 135,50 137,30 -1,31
Vakıflar Bankası 4,63 4,69 -1,28
Türk Traktör 36,54 37,00 -1,24
Halkbank 5,61 5,68 -1,23
Arçelik 16,98 17,19 -1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Doğtaş Kelebek Mobilya San. ve Tic. A.Ş, Kelebek Mobilya, Borsa İstanbul, Netaş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
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