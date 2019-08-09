Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
1 saat önce
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...
Borsa İstanbul Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 01:30 Kaynak: AA
'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Hektaş
|13,93
|15,20
|-8,36
| Netaş Telekom.
|6,72
|7,25
|-7,31
|Aksa
|8,58
|9,19
|-6,64
| Alarko GMYO
|41,48
|43,00
|-3,53
| Coca Cola İçecek
|35,30
|36,34
|-2,86
|Türk Telekom
|5,47
|5,63
|-2,84
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,74
|1,79
|-2,79
| İş Bankası (C)
|5,73
|5,89
|-2,72
| Hürriyet Gzt.
|0,73
|0,75
|-2,67
|Mavi Giyim
|37,94
|38,96
|-2,62
| İskenderun Demir Çelik
|6,32
|6,47
|-2,32
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|0,96
|0,98
|-2,04
| Kerevitaş Gıda
|2,07
|2,11
|-1,90
|Enka İnşaat
|5,54
|5,63
|-1,60
|Çemtaş
|4,92
|4,99
|-1,40
|Tüpraş
|135,50
|137,30
|-1,31
|Vakıflar Bankası
|4,63
|4,69
|-1,28
|Türk Traktör
|36,54
|37,00
|-1,24
|Halkbank
|5,61
|5,68
|-1,23
|Arçelik
|16,98
|17,19
|-1,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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