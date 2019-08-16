Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
Son Dakika Ekonomi Haber

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

40 dakika önce

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ...

Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, sürekli müzayedeye ara verilen saat 13.00'e kadar BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Vakıflar Bankası 4,29 4,52 -5,09
Ege Endüstri 457,00 481,00 -4,99
Tekfen Holding 20,88 21,46 -2,70
Anadolu Efes 23,02 23,54 -2,21
Trakya Cam 2,38 2,43 -2,06
Anadolu Cam 2,39 2,44 -2,05
Yapı ve Kredi Bank. 2,50 2,55 -1,96
Odaş Elektrik 1,60 1,63 -1,84
Kordsa Teknik Tekstil 10,78 10,98 -1,82
Akbank 7,05 7,18 -1,81
Albaraka Türk 1,13 1,15 -1,74
Metro Holding 1,17 1,19 -1,68
TAV Havalimanları 23,44 23,84 -1,68
Şişe Cam 4,16 4,23 -1,65
Coca Cola İçecek 32,52 33,06 -1,63
Mavi Giyim 35,74 36,32 -1,60
Aksa Enerji 2,59 2,63 -1,52
Garanti Bankası 9,14 9,28 -1,51
Halkbank 5,26 5,34 -1,50
Kardemir (D) 1,98 2,01 -1,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Vakıflar Bankası, Borsa İstanbul, Cam, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:31 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor
Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Şans eseri muhtar seçilen kadın, köydeki dehşete kurban gitti "Mağdurum" diyen vatandaşa Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Ben de mağdurum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:12:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]